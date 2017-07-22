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22 и 23 июля ГАИ работает усиленном режиме: проверят не только легковые машины, но и сельхозтехнику

22.07.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Масштабные рейды проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем проверяют не только рядовых автомобилистов: в разгар уборочной кампании отдельное внимание трактористам, комбайнерам и механизаторам.

Андрей Гордевич, госавтоинспектор ОГАИ Держинского РОВД:
Перед уборочной компанией мы постоянно производим контроль: как осуществляется выпуск транспорта на линию сельскохозяйственных предприятий. Естественно, если есть нарушения – выдаем предписания на устранение выявленных недостатков.

Усиленный контроль сегодня и на подъездах к местам отдыха. В Минской, Могилевской и Гомельской областях также дежурят сотрудники спецподразделения «Стрела».

Работа в таком режиме продлится до 24 июля.

22 и 23 июля ГАИ работает усиленном режиме: проверят не только легковые машины, но и сельхозтехнику

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