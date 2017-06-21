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22 июня ровно в 4 часа: в Брестской крепости пройдёт реконструкция начала войны

21.06.2017 - 11:57

Главное событие этой недели – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который отмечается завтра. 22 июня 1941 года одними из первых в неравный бой с фашистскими захватчиками вступили бойцы Брестской Крепости.

Сегодня ночью Брест не сомкнет глаз. На территории легендарной цитадели всю ночь будут проходить памятные мероприятия, которые напомнят о событиях тех дней. Реконструкция «22 июня 1941 года. Брестская крепость» соберет около 500 участников. Среди них и наши сегодняшние гости – заместитель председателя военно-исторического клуба «Солдаты Победы» Михаил Метла и участники этого военно-исторического клуба Юлия Макей и Никита Перепечин. Доброе утро!

Насколько мы знаем, реконструкция в Брестской крепости – это единственная военная реконструкция в мире, которая происходит в исторически точное время, в исторически точном месте.  Как давно зародилась эта традиция?

Михаил Метла, заместитель председателя военно-исторического клуба «Солдаты Победы»:
Это традиционное мероприятие, которое проходит в Бресте каждый год еще, наверно, с советских времен. Пытаются воссоздать именно те события, показать людям, окунуть людей в эти события, чтобы не забывали о тех печальных событиях и помнили Брестскую крепость, которая приняла на себя этот бой.

Ребята, а что делаете вы?

Юлия Макей, член военно-исторического клуба «Солдаты Победы»:
Спасаем раненых. После того, как я начала участвовать в реконструкции, у меня совершенно изменилось отношение к войне. Даже военные фильмы смотрятся по-другому. Уже смотришь со стороны солдата.

Никита Перепечин, член военно-исторического клуба «Солдаты Победы»:
Была в Бресте реконструкция, я первый раз был, это года три назад было. На нас проводится атака, мы погибаем. Я лежу, я вроде бы погиб, но не погиб, вроде как игра, но когда идут немцы, рядом убитые, выводят из крепости детей, женщин, они плачут, их подгоняют. Сам лежишь, и у самого наворачивают слезы.

Подробнее  – в видеоинформации.

22 июня ровно в 4 часа: в Брестской крепости пройдёт реконструкция начала войны

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