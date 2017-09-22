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22 сентября – день осеннего равноденствия: какие приметы связаны с этим событием

22.09.2017 - 15:27

Новости Беларуси. 22 сентября – день осеннего равноденствия, что символизирует проводы лета и астрономическое начало осени. Считается, что именно в это время пора года приобретает золотой оттенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси осень наступит ровно в 20 часов, когда Солнце пересечет экватор и перейдет из Северного полушария в Южное.

Есть у этого дня свои традиции и приметы. Раньше по нему предсказывали погоду на всю зиму. Сегодня тепло и солнечно. Хочется верить, что примета сбудется.

22 сентября – день осеннего равноденствия: какие приметы связаны с этим событием

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