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238 репортеров из более чем 200 СМИ: Всемирный конгресс русской прессы в Минске

12.07.2017 - 15:30

Новости Беларуси. Ответственность за публичное слово у политиков и журналистов. Роль русского языка в медиапространстве. Минск 12 июля стал масштабной дискуссионной площадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный конгресс русской прессы собрал представителей более 50 стран.

Юлия Бешанова, СТВ:
Мы продолжаем следить за диалогом на XIX Всемирном конгрессе русской пресса. Аудитория собралась действительно представительная: в работе принимают участие журналисты более чем из 50 стран мира.

В их числе 238 репортеров из более чем 200 средств массовой информации.

Так же участниками конгресса стали государственные, общественные деятели Беларуси, России, руководители и представители международных организаций, дипломатических миссий, депутатского сообщества, бизнес-сообщества, политологи и медиа-эксперты.

Подробности в видеоинформации.

238 репортеров из более чем 200 СМИ: Всемирный конгресс русской прессы в Минске

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