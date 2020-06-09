24 июня. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. На 24 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 человек. У них ранее был диагностирован коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 59 945 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего было сделано 901 904 теста.

Умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.