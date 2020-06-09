Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости онлайн Общество Коронавирус

24 июня. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу в Беларуси

24.06.2020 - 13:36

Новости Беларуси. На 24 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 человек. У них ранее был диагностирован коронавирус.  

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 59 945 человек с положительным тестом на COVID-19.  

Всего было сделано 901 904 теста.    

Умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.   

Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года (читать далее).   

Люди в материале: нет
Loading...
﻿

В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой

﻿

Новости мира. В США зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки коронавирусом заболели более 40 тысяч американцев.

Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

О резком увеличении количества заболевших говорят и в Аргентине. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.

Тем временем, Индия до 15 июля приостановила международное пассажирское авиасообщение. Ограничения не распространяются на грузовые рейсы, а также пассажирские маршруты, имеющие отдельное разрешение.

А в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Это направление отсутствовало в расписании более 14 лет.

Теперь оно оказалось особо востребованным в связи с тенденцией на развитие внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны.