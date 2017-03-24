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24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом: внедрение новой схемы лечения туберкулеза

24.03.2017 - 10:31

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Геннадий Гуревич, директор «Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии».

Геннадий Гуревич

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