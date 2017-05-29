новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

25 лучших школьников Минска 29 мая получили грамоты и памятные подарки

29.05.2017 - 20:40

Новости Беларуси. В Минске 29 мая наградили лучших школьников. Грамоты и памятные подарки получили 25 ребят. Среди них – участники конкурса «100 идей для Беларуси», юные парламентарии и активисты волонтерского движения «Доброе сердце». На своеобразном «последнем звонке» ребята подвели итоги учебного года и поделились новыми задумками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Золотарев, учащийся ГУО «Средняя школа № 11»:
Я участвовал в конкурсе «100 идей для Беларуси» со своим проектом изготовления авторских тренажеров с целью всестороннего развития детей с особенностями психофизического развития. Приятно осознавать, что это может помочь кому-то.

Виталий Пригодич, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Наша столица может по праву гордиться теми молодыми людьми, которые идут в ногу со временем и пытаются реализовать свои инициативы, делают все возможное для того, чтобы город стал лучше, ярче, креативнее, интереснее.   

Всего участниками праздника стали 250 юных минчан. В течение года они внедряли свои научные разработки, были лучшими в творчестве и спорте, а еще помогали в благоустройстве храмов Беларуси.

25 лучших школьников Минска 29 мая получили грамоты и памятные подарки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Областной форум детских и молодежных инициатив «Неман собирает друзей» прошел в Столбцовском районе
Областной форум детских и молодежных инициатив «Неман собирает друзей» прошел в Столбцовском районе
«Молодежь. Взгляд в будущее»: Александр Лукашенко проводит встречу с лучшими представителями учащейся молодежи страны
«Молодежь. Взгляд в будущее»: Александр Лукашенко проводит встречу с лучшими представителями учащейся молодежи страны
«Инициативами можно поделиться»: Форум молодежного парламентаризма собрал юных активистов всей Беларуси
«Инициативами можно поделиться»: Форум молодежного парламентаризма собрал юных активистов всей Беларуси
От дискуссий до посещения Дворца Независимости: в Минске проходит форум молодежного парламентаризма
От дискуссий до посещения Дворца Независимости: в Минске проходит форум молодежного парламентаризма
Учащиеся из всех регионов Беларуси соберутся 25 мая в Минске на форуме молодежного парламентаризма
Учащиеся из всех регионов Беларуси соберутся 25 мая в Минске на форуме молодежного парламентаризма
Акции, конкурсы и стартапы: Полоцк живет в статусе молодежной столицы Беларуси
Акции, конкурсы и стартапы: Полоцк живет в статусе молодежной столицы Беларуси
Сотни акций, фестивалей и конференций: что в Полоцке планируется на 2017
Сотни акций, фестивалей и конференций: что в Полоцке планируется на 2017 год
Полоцк
Древний и вечно молодой: Полоцк готовится официально перенять эстафету молодежной столицы Беларуси
Все новости по теме Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru