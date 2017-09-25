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25 сентября суд вынесет приговор 17-летнему турку, которого подозревают в убийстве белоруса

25.09.2017 - 11:37

Новости Беларуси. Суд 25 сентября вынесет решение о дальнейшей судьбе подозреваемого в убийстве белоруса в одном из отелей Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло недалеко от Мармариса.

Отдыхающий потребовал от 17-летнего официанта обслужить его, хотя бар на тот момент уже был закрыт. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой белорус получил удар ножом.

Туриста отвезли в госпиталь, однако медики не смогли его спасти. Кто именно стал инициатором драки, не уточняется.

Известно, что погибший – 28 летний брестчанин.

Он отдыхал в Турции вместе с женой и сыном.

25 сентября суд вынесет приговор 17-летнему турку, которого подозревают в убийстве белоруса

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