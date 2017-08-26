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26 августа в Краснодарском крае объявлен траур по погибшим рабочим

26.08.2017 - 15:42

Новости России. На Кубани возобновили поиски на месте падения в море вахтового автобуса. Пропавшим без вести числится один рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Краснодарском крае пассажирский автобус рухнул в море: погибли 17 человек

По последним данным, в списках погибших 18 человек. Более 30 удалось спасти. Напоминаем, трагедия произошла 25 августа в поселке Волна. Автобус перевозил рабочих, которые возводили пирс для нефтегазовой компании.

Транспортное средство проехало буквально 300 метров и у него отказали тормоза.

Переполненный автобус на полном ходу рухнул в море. Удар был такой силы, что крышу буквально вдавило в салон. 26 августа в Краснодарском крае – траур по погибшим.

26 августа в Краснодарском крае объявлен траур по погибшим рабочим

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