26 мая. Минздрав опубликовал обновлённую статистику по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси к 26 мая сделано 472 906 тестов на коронавирус.
По информации Минздрава, всего в стране зарегистрированы 38 059 человек с COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 15 086 пациентов, у которых была подтверждена инфекция.
За весь период распространения коронавируса на территории Беларуси скончались 208 человек с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.
Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме – здесь подробнее.
«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?
Новости мира. Страны Евросоюза стремятся поскорее выйти из локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Чехия 26 мая открыла границу с Германией и Австрией. При этом ограничения относительно того, кто может въехать на территорию республики, все еще остаются в силе.
Сейчас въезд разрешен гражданам страны, иностранцам, имеющим вид на жительство, студентам стран ЕС, а также людям, чья поездка связана с работой. Вопрос скорейшего открытия границ волнует сейчас многих.
Однако страны Евросоюза пока не достигли взаимопонимания о возможных сроках начала этого процесса. Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в государствах ЕС 15 июня. Выступая на государственном телеканале, он сравнил значение этого дня для туризма с так называемым «Днем Д», когда в 1944 году началась высадка союзных войск в Нормандии.
Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии:
Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским «Днем Д». Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе.
Политик также заявил, что работа в этом направлении уже ведется с Австрией и другими странами ЕС. Ранее власти Италии отказались от идеи создания так называемых «туристических коридоров» в Евросоюзе, так как сильно пострадавшие из-за коронавируса страны таким образом окажутся в невыгодном для себя положении. Планируется, что границы для иностранных туристов из стран ЕС Италия откроет уже 3 июня.