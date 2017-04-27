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27 апреля начинается официальный визит в Словакию Андрея Кобякова

27.04.2017 - 10:50

Новости Беларуси. 27 апреля начинается официальный визит в Словакию белорусской делегации. Возглавит ее Андрей Кобяков. Руководитель правительства проведет переговоры со своим коллегой Робертом Фицо, который буквально на этой неделе был в Беларуси. В Витебске речь шла о сотрудничестве в сфере энергетики и сельском хозяйстве.

Напомним также, что в Бешенковичах с участием словацких инвесторов реализуется проект по выпуску новейших лекарств против рака и других заболеваний. Дальнейшие планы стороны обсудят 27 апреля уже в Братиславе. Крупной переговорной площадкой станет Белорусско-словацкий деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 апреля начинается официальный визит в Словакию Андрея Кобякова

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