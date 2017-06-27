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27 июня – Всемирный день рыболовства

27.06.2017 - 10:11

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – мастер спорта по рыболовному спорту Александр Высоцкий.

Александр Высоцкий

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