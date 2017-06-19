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27-летний роупджампер, погибший под Минском, сертификат на прыжок получил в подарок

19.06.2017 - 15:20

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели роупджампера под Минском. Организатор экстремального прыжка – он же индивидуальный предприниматель – задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла накануне на одной из популярных у экстремалов площадок.

27-летний парень погиб, прыгнув с трубы котельной высотой 70 метров в поселке Сосны.

Прыжки здесь проводились и ранее. Известно, что сертификат на последний полет молодой человек получил в подарок.

Фото с места трагедии (подробнее здесь).

27-летний роупджампер, погибший под Минском, сертификат на прыжок получил в подарок

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