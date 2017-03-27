27 марта – Всемирный день театра

Искусство отражать жизнь, а другими словами театр, родился из древних ритуальных праздников. На белорусских землях первые «театралы» появились ещё в 5-ом веке. Яркие костюмы, красочные маски и музыкальные инструменты – скоморохи ходили из деревни в деревню, из дома в дом, веселили народ на свадьбах. Был у скоморохов и особенный артист. Сейчас медведь в цирке для нас привычное зрелище, но в 5-ом веке он был первым прирученным зверем-артистом.

Постепенно творчество скоморохов развивается и в народном кукольном театре. Батлейка появилась на территории Беларуси в 16-ом веке. Первые спектакли затрагивали религиозную тему. Один из самых популярных – «Царь Ирод».

С течением времени актёрами батлейки становится и простой народ, популяризируются бытовые темы: кто развёлся, кто свадьбу сыграл, а кто на рынке поссорился. Существовала на наших землях и магическая батлейка.

Развивалось театральное искусство и в иезуитских коллегиумах. Матей Сарбевский с учениками поставил массу занимательных спектаклей с использованием необычных макетов.

Большой вклад в театральную культуру внесли магнатские театры. Франтишка Уршуля Радзивилл в подарок мужу на День рождения решила поставить спектакль «Остроумная любовь». В качестве актёров выступали крестьяне и родственники. Зрители были в восторге. Из известной магнатской семьи наибольшего расцвета в театральном ремесле достиг Станислав Радзивилл или Пани Каханку.

Театр стремительно развивался, и вскоре была создана первая театральная труппа. Отец белорусского театра Игнат Буйнитский создал кружок театралов «Беларуская хатка». Это был кочующий театр, а спектакли назывались вечеринками. Многие участники кружка стали успешными артистами Купаловского театра, к примеру, Стефания Станюта.

Самый известный театр нашей страны существует уже без малого век. Невозможно сосчитать, сколько актёров выходило на его сцену. После недавней реконструкции мало что осталось от прошловековой обстановки, но некоторые вещи всё же удалось сохранить.

Сейчас Купаловский – современный, но в то же время старинный театр. Он отзывается на благороднейшие течения современной жизни, быть может, потому до сих пор и живёт.