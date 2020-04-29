29 апреля. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. На 29 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Как сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале, Всего проведено 168 тысяч 986 тестов.
С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 13181 человек. Их число составляет 7,8 % от числа проведенных тестов.
Скончались 84 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
«Осознанно идем на гипердиагностику». Минздрав рассказал о тестировании на коронавирус в Беларуси (читать далее).
В Болгарии готовятся открыть туристический сезон 1 июля
Новости Болгарии. Туристический сезон-2020 в Болгарии планируют открыть 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка к нему займёт около двух недель. В этом году из-за пандемии коронавируса упор будет сделан на внутренний туризм. К тому же, пока не ясно, будет ли запущен внешний, поскольку в большинстве европейских стран поездки за границу запрещены.
Планируется, что все отели, рестораны и кафе на курортах будут работать в соответствии с противоэпидемическими мерами. Стоит отметить, туризм в Болгарии занимает 12 % ВВП и обеспечивает занятость 11 % рабочей силы.