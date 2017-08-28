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29 и 30 августа в Беларуси немного потеплеет

28.08.2017 - 11:20

Новости Беларуси. Дождь, гроза и порывистый ветер – в последние дни августа синоптики не радуют прогнозами белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 августа непогода будет преследовать преимущественно центральные и восточные районы страны.

Северный ветер порывами до 14 метров в секунду в ближайшие дни сменит направление. 29 и 30 августа в Беларуси немного потеплеет. Впрочем, уже сейчас в Витебской области погода позволяет продолжить жатву. Выборочную уборку зерновых ведут во всех районах региона. В ряде из них жатву планируют завершить уже на этой неделе.

29 и 30 августа в Беларуси немного потеплеет

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