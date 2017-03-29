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29 марта планируется открытие комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане

29.03.2017 - 11:04

Новости Беларуси. 29 марта начинается официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Программа насыщена мероприятиями и встречами. Глава государства проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Вопросы сотрудничества обсудят в формате «один на один» и в расширенном составе.

Планируется также, что лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. А 31 марта главы государств в торжественной обстановке

дадут официальный старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Его строительство в туркменской пустыне недавно завершили отечественные специалисты. Многое оборудование, установленное на предприятии, также сделано в Беларуси. Гарлыкский комбинат – один из крупнейших проектов нашей страны в сфере услуг за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его общая стоимость составляет около миллиарда долларов.

29 марта планируется открытие комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане

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