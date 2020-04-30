30 апреля: Минздрав Беларуси рассказал о новой статистике по коронавирусу
Новости Беларуси. На 30 апреля в Беларуси выздоровели 2 386 пациентов, у которых ранее была диганостирована коронавирусная инфекция.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале.
Зарегистрированы 14 027 человек с положительным тестом на коронавирус. Это составляет 7,9 % от числа проведенных тестов.
Всего было проведено 176 625 тестов.
Умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Работают даже ночью. Как военные химики дезинфицируют учреждения здравоохранения столицы и Минской области
Новости Беларуси. Для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Военные химики проводят дезинфекцию учреждений здравоохранения столицы и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа не останавливается даже ночью. Сводный батальон оставил чистый след в Борисове – там обработали все машины скорой помощи. В столице и Минском районе обрабатывали больницы и поликлиники.
Дмитрий Приходовский, командир сводного взвода:
К нам обратилось Министерство здравоохранения по оказанию помощи. Сегодня проводили дезинфекцию детской консультации терапевтического отделения и поликлиники в городе Заславле. Для нас эта задача является не первой – ежедневно проводим данные мероприятия.
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Напомним, что на помощь гражданским медикам в столичном регионе пришли 60 единиц техники и 170 военных специалистов. Все они оснащены комплектами обработки, современными средствами индивидуальной защиты высокого класса защиты и дезинфицирующим раствором.