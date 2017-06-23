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30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске

23.06.2017 - 23:26

Новости Беларуси. В Минске обкатывают современный трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Семашко, СТВ:
В Минске тестируют стильный трамвай от отечественного разработчика.

Стать свидетелями «выхода в свет» новой модели городского пассажирского транспорта нашей съемочной группе посчастливилось на улице Ботанической.

Длина салона – больше 30 метров, разместиться в нем смогут около 400 человек.

Параметры впечатляют! Аналогов нашему трамваю нет во всем Таможенном союзе. Он низкопольный, полностью оснащен системой кондиционирования. Вскоре 23 такие машины отправятся в Санкт-Петербург.

Алексей Ковецкий, заместитель директора – главный инженер машиностроительного предприятия:
Он имеет две кабины управления,

это позволяет эксплуатировать технику на линиях без разворотных колец.

30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске
30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске
Фото. 30-метровый трамвай на 400 мест обкатывают в Минске

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