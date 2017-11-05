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30 погибших: во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна

05.11.2017 - 14:44

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна. В списках погибших уже около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них – моряки с затонувших грузовых судов. Десятки жителей пропали без вести.

Нынешний тайфун признали одним из сильнейших за последние годы. Мощные порывы ветра сорвали крыши более чем с 1000 зданий. Повреждены линии электропередачи и повалены деревья. В безопасные районы еще до удара стихии эвакуировали десятки тысяч человек.

6 ноября во вьетнамском Дананге открывается саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И главная задача для местной власти сейчас – обеспечить безопасность высокопоставленных гостей.

30 погибших: во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна
Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Фото. Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Фото. Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Фото. Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Фото. Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек
Фото. Тайфун во Вьетнаме: жертвами стихии стали уже около 30 человек

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