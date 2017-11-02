30 тысяч беженцев, подлежащих высылке, выпали из поля зрения властей в Германии

Новости Германии. Из поля зрения немецких властей выпали порядка 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным правительства, в конце декабря 2016 страну должны были покинуть более 54 тысяч человек, которым отказали в убежище.

Однако согласно федеральному статистическому ведомству, лишь около 24 тысяч из них получали предусмотренные законом пособия. О местонахождении остальных эмигрантов никакой информации нет.

В МВД Германии заявили, что эти люди могли уже покинуть страну или «залечь на дно».