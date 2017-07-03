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300 сортов роз распустилось в Ботаническом саду в Минске

03.07.2017 - 17:14

Новости Беларуси. В цветущем настроении 3 июля посетители Ботанического сада. Здесь праздник совпал с сезоном цветения роз. Одновременно на 12 гектарах распустились более 300 сортов величественного цветка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, была возможность не только насладиться приятным ароматом и полюбоваться красотой роз, но и получить практические советы, как выращивать капризное растение и ухаживать за ним. У входа гостей встречала карета, а весь праздник сопровождал оркестр. Так что получился настоящий бал.

300 сортов роз распустилось в Ботаническом саду в Минске

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