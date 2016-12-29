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31 декабря на телеканале СТВ большая музыкальная программа «12 чудес в новогоднюю ночь»

29.12.2016 - 13:36

12 историй нового года, 12 достижений уходящего года, 12 невероятных музыкальных номеров – «синий» Ханок и целая армия Дедов Морозов, самые красивые Снегурочки, настоящий латиноамериканский карнавал, цыганский разгуляй и трогательная история любви. Впервые в новогодней программе – выступление актёров театра жестов и поздравления, понятные людям с ограниченными возможностями.

Ведущие программы: Ирина РОМБАЛЬСКАЯ, Антон МАРТЫНЕНКО и Юрий ЦАРЕВ, а также дети – Софья и Филипп. 

В программе принимают участие: народные артисты Беларуси – Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Александр ТИХАНОВИЧ, Анатолий ЯРМОЛЕНКО, Эдуард ХАНОК, заслуженные артисты Республики Беларусь – Инна Афанасьева, Виктория АЛЕШКО, Ирина ДОРОФЕЕВА, а также Александр СОЛОДУХА, «Белорусские песняры», Герман, «Сябры», ДарИя, Алексей ХЛЕСТОВ, «Чараўніцы», Саша НЕМО, «Чистый голос», Анастасия ТИХАНОВИЧ, DA VINCI,  Лас Вегас, ТЕО и Ольга РЫЖИКОВА, Ляльки корпорэйшн, Топлесс, Ди-Бронкс и Натали, Андрей УСАНОВ и ансамбль «Спадчына», Дмитрий КОРОЛЁВ, Государственный ансамбль «Песняры», артисты Национального академического музыкального театра и театра оперы и балета Республики Беларусь, фокусник Виктор ШИШКО и артисты цирка «DZIVA».

О том, что происходило за кулисами проекта – смотрите по хештегу #12ЧУДЕСВНОВОГОДНЮЮНОЧЬ.

«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
«12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ
Фото. «12 чудес в новогоднюю ночь» на СТВ

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