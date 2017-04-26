новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 26 апреля

26.04.2017 - 09:47

Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории нашей страны. В этот день 31 год назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции. В результате радиационный удар пришелся практически на все страны Европы, Беларусь пострадала больше всех. Суммарный ущерб для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями национального экологического бедствия Беларусь борется до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 26 апреля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На реализацию чернобыльской программы до 2020 года в Беларуси выделят около 1,5 млрд долларов
На реализацию чернобыльской программы до 2020 года в Беларуси выделят около 1,5 млрд долларов
В Чернобыле начата установка нового арочного саркофага, который должен прослужить 100 лет
В Чернобыле начата установка нового арочного саркофага, который должен прослужить 100 лет
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 1 мая
Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 1 мая: 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС
Олег Чичков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Чернобыльская правда полковника: история человека, заглянувшего в «жерло» взорвавшегося реактора
Аист
Дорога к домам, которых нет и стадо «лимузинов» — жизнь «после Чернобыля» рядом с зоной отселения
Реквием Джузеппе Верди
Реквием прозвучал в Большом театре Беларуси в память о погибших в результате аварии на ЧАЭС
Александр Лукашенко
Возрождение районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС — оценку проделанной работе дал Президент Беларуси
Более 4 тысяч минчан участвовали в мероприятиях, посвященных 30-ой годовщине аварии на ЧАЭС
Более 4 тысяч минчан участвовали в мероприятиях, посвященных 30-ой годовщине аварии на ЧАЭС
Все новости по теме Авария на Чернобыльской АЭС
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru