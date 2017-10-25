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39-летний священник почти полгода вел переписку с двумя жительницами Витебска: подробности громкого дела

25.10.2017 - 15:34

Новости Беларуси. Процесс по уголовному делу священника из России начал 25 октября суд Железнодорожного района Витебска. Слушания проходят в закрытом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подробности резонансного дела: священник из России вербовал девушек и в Гомеле

По данным следствия, 39-летний Николай Киреев почти полгода вел переписку в Интернете с двумя жительницами Витебска. Получив их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, священник пытался увезти женщин, но был задержан при посадке в автобус.

Следователи также установили, что в начале 2017 года он вел аналогичную переписку с белорусками из других регионов.

При поддержке 19-летней гражданки Таджикистана в Гомеле были завербованы еще несколько девушек.

Они также не доехали до места назначения. Россиянина обвиняют в организации трафика женщин для занятия проституцией за рубежом.

39-летний священник почти полгода вел переписку с двумя жительницами Витебска: подробности громкого дела

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