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3D-изображение без очков впервые представили в Минске

30.11.2017 - 14:46

Новости Беларуси. 3D-телевидение без очков. Итальянские разработчики привезли в Минск первую в мире технологию объемного изображения, увидеть которое можно без использования дополнительных аксессуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом уже доказано, что экраны нового поколения не вредят зрению и здоровью. Сегодня новинку представили научным кругам Беларуси. Разработка может найти у нас самое широкое применение в военном деле, медицине, программировании и телевидении.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Наша страна – интеллектуально развитая страна, с хорошим оптическим производством, производство микроскопов разного вида. И я думаю, эта технология – это дополнительные возможности для нашей продукции.

Даниэле де Молли, разработчик технологии:
Кроме медицинского направления, она находит применение в таких отраслях, как автомобилестроение, реклама. Здесь, в Беларуси, мы открыли для себя, что она также может быть применена к атомным микроскопам. Сегодня ночью мы работали с файлами, которые нам предоставила Академия наук, и скажу, что в Беларуси будет микроскоп с 3D-изображением.

Сегодня Академия наук подписала соглашение с зарубежной компанией о начале сотрудничества. Итальянцы планируют открыть в нашей стране свой филиал.

3D-изображение без очков впервые представили в Минске

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