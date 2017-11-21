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3D площадку безопасности оборудовали в минской СШ №126

21.11.2017 - 14:23

Отправляя ребенка в школу, не всегда можно быть уверенным в том, что его маршрут полностью безопасен. Чтобы избежать неприятных ситуаций на улице, необходимо хорошо знать правила дорожного движения. Но их гораздо легче и интереснее запоминать, когда есть наглядный пример. Необычный способ нашли в минской средней школе №126, где прямо в коридорах решили оборудовать 3D площадку безопасности.

Площадка, где буквально оживают люди, машины, улицы и дорожные знаки, помогает школьникам младших классов не только получить полезные знания, но и применить их на практике.

Правила дорожного движения ученики осваивают утром перед занятиями, на переменах и на уроках.

Увлекательные занятия для малышей проводят не только учителя, но и старшие товарищи.

Пока такая 3d-площадка безопасности – пилотный проект в Беларуси. Сотрудники госавтоинспекции надеются, что необычный интерактивный эксперимент поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Возможно, в будущем подобные «островки безопасности» появятся и в других школах.

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