4 декабря доллар опять вырос в Беларуси

Новости Беларуси. Курс доллара США 4 декабря составил 2 рубля и 2 копейки, евро – 2,39, 100 российских - 3,43, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинаем новую рабочую неделю экономно.
Новости Беларуси. Курс доллара США 4 декабря составил 2 рубля и 2 копейки, евро – 2,39, 100 российских - 3,43, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинаем новую рабочую неделю экономно.
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