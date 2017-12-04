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4 декабря доллар опять вырос в Беларуси

04.12.2017 - 19:19

Новости Беларуси. Курс доллара США 4 декабря составил 2 рубля и 2 копейки, евро – 2,39, 100 российских - 3,43, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинаем новую рабочую неделю экономно.

4 декабря доллар опять вырос в Беларуси

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