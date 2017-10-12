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4 миллиарда просмотров: клип на песню Despacito установил новый рекорд

12.10.2017 - 12:22

Самый популярный ролик на видеохостинге YouTube – клип на песню Despacito – продолжает устанавливать рекорды. На этот раз – наибольшее число просмотров среди всех видео в сети.

По состоянию на 12 октября, видео набрало более 4 миллиардов просмотров и стало первым роликом в мире, которое смогло преодолеть эту отметку. Миллиард новых просмотров удалось достичь всего за два месяца – 5 августа клип Despacito набрал 3 миллиарда просмотров.

Само видео появилось на YouTube в середине января 2017 года.

Рекордсмен-миллиардер: что известно о песне Despacito

Кадр из видео

Песню Despacito в исполнении пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки называют главной песней 2017 года. Она стала самой прослушиваемой композицией на стриминговых сервисах, а также впервые за последние 20 лет испаноязычная песня возглавила хит-парады в США.

На популярную песню начали появляться пародии и каверы – например, японец сыграл Despacito на калькуляторах, а перуанка сделала храп-кавер главного хита года.

Исполнители хита. 

На своей странице в Instagram Луис Фонси поблагодарил всех за поддержку и написал.

Луис Фонси, певец:
4 миллиарда просмотров!!! Спасибо за поддержку. Это все благодаря Пуэрто-Рико.

В тройке самых популярных видео на YouTube на своих позициях остались клип «See you again», у которого более 3 миллиардов просмотров, и «Gangnam Style», набравший 2,9 миллиарда.  

Фото: instagram.com/luisfonsi

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