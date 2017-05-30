новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

40 детей с сахарным диабетом попадут на оздоровление за счёт бюджета в 2017 году

30.05.2017 - 19:47

Новости Беларуси. Об увеличении мест для детей-диабетиков рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Есть сложности в оздоровлении и даже в санаторно-курортном лечении детей, больных сахарным диабетом. И мы приняли решение оздоравливать такую категорию детей. Уже 3 года оздоравливаем. В прошлые годы – по 30 детей с сопровождением.

В этом году приняли решение на 10 детей увеличить количество.

И будем 40 детей с сопровождающими оздоравливать в санатории «Пралеска». Все расходы на оздоровление детей и сопровождение родителей взял на себя городской бюджет. 

Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»
Оздоровительные лагеря Минской области: как найти информацию о них?
«Порядка 490 рублей в смену»: названы цены на путёвки в детские оздоровительные лагеря
«К каждому оздоровительному лагерю будет прикреплён сотрудник ГУВД»
Путёвка в палаточный лагерь в 2017 году будет стоить около 115 рублей
Как и что проверяют в детских лагерях перед открытием?
Два детских лагеря закрыли, но открыли новый: где летом смогут отдохнуть юные минчане?
Дети из Сирии приедут на оздоровление в Беларусь
Дети из Сирии приедут на оздоровление в Беларусь
Все новости по теме Детские лагеря в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru