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45 научно-технических разработок: что представит Беларусь на «ЭКСПО-2017» в Астане

08.06.2017 - 16:45

Новости Беларуси. 9 июня Президент Беларуси примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Здесь представлен и белорусский павильон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вниманию посетителей – наши последние научные разработки, отечественный экотранспорт, зерноуборочный комбайн на газовом топливе. А главная особенность белорусского павильона – максимальная интерактивность.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
У нас будет представлено 45 научно-технических разработок в инфокиосках. Мы предусмотрели такую функцию – это наши ІТ-специалисты хорошо поработали ­– человек, выбрав необходимый ролик, может загрузить его на свое мобильное приложение. Пока он осматривает выставку, он всю информацию, которая была на инфокиоске, может скачать, как на флешку и получить на своем мобильном устройстве. А потом просмотреть, заинтересоваться, связаться с организаторами и разработчиками и более подробно изучить эти материалы. Такая функция будет предоставлена только у нас.

Всего участие в выставке подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций. Напомним, международная выставка будет посвящена энергетике будущего.

45 научно-технических разработок: что представит Беларусь на «ЭКСПО-2017» в Астане

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