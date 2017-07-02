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46 градусов: жара в Греции бьет европейские рекорды

02.07.2017 - 15:40

Новости Греции. Жара в Греции поставила новый еврорекорд. Почти 46 градусов – такая температура была отмечена недалеко от города Ираклион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнце испытывает страну уже больше недели. Синоптики обещают, что прохладнее станет только в начале следующей, то есть после 3 июля.

Тем временем десятки людей госпитализированы с сердечными проблемами и симптомами теплового удара. Хуже всего приходится пожилым людям. Для того, чтобы избежать последствий жаркой погоды, в Афинах открыли девять помещений с кондиционерами, где желающие могут немного прохладиться.

46 градусов: жара в Греции бьет европейские рекорды

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