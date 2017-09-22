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460 белорусских тракторов отправят в Азербайджан до конца 2017 года

22.09.2017 - 22:03

Новости Беларуси. Белорусские тракторы отправляются в Азербайджан. До конца 2017 года туда дополнительно поставят 460 сельскохозяйственных машин. К слову, за 9 месяцев в эту страну уже доставили более 1000 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане действует совместное сборочное предприятие на базе местного автомобильного завода в Гяндже. Тракторы используются не только на внутреннем рынке, но и продаются третьим странам. Так, в ближайшее время первые поставки в Турцию.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Сегодня мы подписали не только контракт, но и дополнительный протокол о нашем взаимодействии – о вхождении в Турцию. Наши партнеры будут финансировать в объеме до 5 млн долларов. Мы будем туда входить – представители с тракторного завода. Новая техника будет поставляться с Азербайджана.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод» (Азербайджан):
Мы практически дали сегодня старт новому проекту – это проект по Турции. Мы нашли партнера в Республике Турция для открытия сборочного производства. Это будет совместный продукт наших двух стран в Республике Турция, который, мы надеемся, в течение 3 лет поднять до 2,5-3 тысяч единиц продажи в год.

В эти выходные в Беларуси отметят День машиностроителя. На МТЗ к нему подготовились по-своему: поставили новый мировой рекорд. Спортсмен сдвинул с места и протянул трактор весом в 19 тонн на расстояние 5 метров 80 сантиметров.

460 белорусских тракторов отправят в Азербайджан до конца 2017 года

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