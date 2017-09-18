47 международный турнир Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя: итоги

Новости Беларуси. В Минске завершился турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для белорусов этот старт оказался достаточно удачным.

В первый соревновательный день наши спортсмены трижды поднимались на высшую ступень пьедестала. У женщин победительницей стала Ксения Станкевич (весовая категория до 48 килограммов). У мужчин золото взяли двое белорусских борцов – Андрей Бекренев в весе до 57 и Азамат Нуриков в весе до 65 килограммов.

17 сентября для хозяев ковра выдалось не таким удачным: золотых наград не было.

Роман Читадзе в финале весовой категории до 86 килограммов уступил представителю России Зауру Макиеву. В женском зачете две серебряные награды у Лауры Тарашвили и Светланы Ламашевич. Также в активе наших девушек три бронзовые медали.