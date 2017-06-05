5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела регулирования воздействий на атмосферный воздух и озоновый слой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Андрей Пилипчук.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела регулирования воздействий на атмосферный воздух и озоновый слой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Андрей Пилипчук.
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