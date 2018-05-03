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5 мая возле усадьбы Ваньковичей посадят необычную клумбу: в чём идея оформления?

03.05.2018 - 13:10

Если вы любите историю, цветы и благородный труд – приходите 5-го мая к столичному дому-музею Ваньковичей, где специалисты ландшафтного дизайна вместе со всеми желающими будут наводить красоту!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии – Юлия Чемердовская, директор музея «Дом Ваньковичей» – Светлана Яцевич, а также ландшафтный дизайнер – Татьяна Тяпкина.    

Чем примечателен дом-музей Ваньковичей? Что посадили возле усадьбы? Как проходил конкурс среди ландшафтных дизайнеров? Что будет проходить на субботнике?

Подробности – в видеоматериале.  

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