5 мая возле усадьбы Ваньковичей посадят необычную клумбу: в чём идея оформления?

Если вы любите историю, цветы и благородный труд – приходите 5-го мая к столичному дому-музею Ваньковичей, где специалисты ландшафтного дизайна вместе со всеми желающими будут наводить красоту!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии – Юлия Чемердовская, директор музея «Дом Ваньковичей» – Светлана Яцевич, а также ландшафтный дизайнер – Татьяна Тяпкина.

Чем примечателен дом-музей Ваньковичей? Что посадили возле усадьбы? Как проходил конкурс среди ландшафтных дизайнеров? Что будет проходить на субботнике?

Подробности – в видеоматериале.