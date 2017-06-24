5 многоэтажек в Лондоне признали такими же опасными, как Grenfell Tower: жители эвакуированы

Новости Великобритании. В Лондоне срочно эвакуируют жителей сразу пяти высоток – это около 800 квартир. На такие меры пошли после проверки противопожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти здания обшиты такими же огнеопасными облицовочными панелями, как и недавно сгоревшая многоэтажка.

ЧП в Grenfell Tower случилось в середине июня. Пожар мгновенно охватил все здание, отрезав людям путь к спасению. Погибли около 80 человек. Еще столько же числятся пропавшими без вести.