новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

5 многоэтажек в Лондоне признали такими же опасными, как Grenfell Tower: жители эвакуированы

24.06.2017 - 21:38

Новости Великобритании. В Лондоне срочно эвакуируют жителей сразу пяти высоток – это около 800 квартир. На такие меры пошли после проверки противопожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти здания обшиты такими же огнеопасными облицовочными панелями, как и недавно сгоревшая многоэтажка.

ЧП в Grenfell Tower случилось в середине июня. Пожар мгновенно охватил все здание, отрезав людям путь к спасению. Погибли около 80 человек. Еще столько же числятся пропавшими без вести.

Подробнее о трагедии здесь.

5 многоэтажек в Лондоне признали такими же опасными, как Grenfell Tower: жители эвакуированы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На «Беларуськалии» сильное задымление: причины ЧП устанавливаются
На «Беларуськалии» сильное задымление: причины ЧП устанавливаются
Пожары в Португалии уничтожили 26 тысяч гектаров леса
Пожары в Португалии уничтожили 26 тысяч гектаров леса
Многие сгорели в машинах, пытаясь выбраться из зоны поражения: самый разрушительный пожар в истории Португалии
Многие сгорели в машинах, пытаясь выбраться из зоны поражения: самый разрушительный пожар в истории Португалии
Крупный пожар на свалке пластиковых отходов в Юрмале: жителям советуют не открывать окна
Крупный пожар на свалке пластиковых отходов в Юрмале: жителям советуют не открывать окна
Мощный пожар в Португалии: погибли свыше 60 человек
Мощный пожар в Португалии: погибли свыше 60 человек
Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 40 человек, с огнем сражаются полторы тысячи пожарных
Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 40 человек, с огнем сражаются полторы тысячи пожарных
Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower
Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower
Пожар в жилом доме в Лондоне: на месте трагедии работают поисковые группы и кинологи с собаками
Пожар в жилом доме в Лондоне: на месте трагедии работают поисковые группы и кинологи с собаками
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru