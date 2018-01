5 потрясающих фильмов-мюзиклов для любой аудитории

Первая половина XX века была золотым временем для мюзиклов в кино. С больших экранов пели часто и много, но со временем сам жанр киномюзикла превратился в анахронизм. Современный зритель не особо жалует картины, где действие разбавляют музыкальные отступления, но мюзиклы все еще выходят на экраны, и каждый из них непременно находит свою аудиторию.

«Величайший шоумен». Фото: imdb.com

В прошлом году весь мир был одержим «Ла-Ла Лендом», а сейчас свой путь к сердцам зрителей прокладывает «Величайший шоумен». Ясно, что красочному «Шоумену» не повторить успеха фильма с танцующими Эммой Стон и Райаном Гослингом, но песню «This is me» из него сейчас можно услышать из каждого утюга. Ее напевают даже те, кто ненавидит мюзиклы, а это говорит о многом!

«Величайший шоумен». Фото: imdb.com

Как и полвека назад, зритель все еще с удовольствием смотрит яркие истории с интересными сюжетами, доведенными до совершенства танцевальными номерами и мощными вокальными партиями. Мюзиклы способны пробудить самые потаенные эмоции и пополнить плейлист лучшими песнями. Мы предлагаем вам пять замечательных фильмов, вышедших в последние годы, которые могут пробудить любовь к мюзиклам практически в каждом зрителе.

«Богема»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Не секрет, что большинство фильмов-мюзиклов являются экранизации популярных бродвейских шоу, но далеко не каждый знает, что Бродвей – это не только «Звуки музыки», «Вестсайдская история» и другие классические постановки. Истории о современности не менее популярны, и фильм «Богема» представляет собой перенесенный на экраны рок-мюзикл Rent о жизни богемного квартала Нью-Йорка. В фильме действие приобрело тот масштаб, который невозможно было показать на сцене. «Богема» выглядит как ода прогрессивным молодым людям искусства, их проблемам, переживаниям и попыткам подстроиться под «обычных» людей. Режиссерам мюзикла стал Крис Коламбус («Один дома», первые части «Гарри Поттера»), а сыграли в нем те же актеры, что и на сцене Бродвея. Главная роль в фильме у Энтони Рэппа (того самого, который «потопил» карьеру Кевина Спейси).

На какие песни нужно обратить внимание: «Seasons of love», «Take me or leave me», «One song glory».

«Лак для волос»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Веселый и красочный фильм, представляющий из себя все то, чего мы привыкли ждать от мюзикла. Здесь есть обаятельные герои, запоминающиеся песни, яркие номера и гротескный, но цепляющий ретро-сюжет. Жизнерадостная полненькая девочка Трейси живет в идеалистическом Балтиморе начала 60-ых. Она обожает петь и танцевать и мечтает попасть на популярное телевизионное «Шоу Корни Коллинза». Однажды ее мечта сбывается, и Трейси моментально становится любимицей публики, но без злых козней в этой истории не обойтись. В свое время критики так и не решили, как относиться к этому мюзиклу, а мы предлагаем просто дать «Лаку для волос» шанс. Этот потрясающе жизнеутверждающий фильм может скрасить даже самый хмурый день, а талантливые актеры в главных ролях не дадут заскучать (если вас не отпугнет Джон Траволта в роли женщины, конечно).

На какие песни нужно обратить внимание: «Good morning Baltimore», «The nicest kids in town», «You can't stop the beat».

«Через Вселенную»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Из песен группы АВВА получился отличный мюзикл Mamma Mia!, который у нас знают и любят благодаря фильму с Мерил Стрип. Создатели «Через Вселенную» пошли тем же путем, но только за основу своей картины взяли репертуар другой великой группы. Знакомые всем песни The Beatles стали сопровождением для простенькой, но цепляющей истории о любви и свободе в конце 60-ых. «Через Вселенную» не может похвастаться отточенной хореографией, красочными костюмами или декорациями, но зато это поразительно честная картина с приятными персонажами, которым хочется сопереживать всей душой. Фильм открыл миру хорошего британского актера Джима Стерджесса, а в камео можно увидеть самих Боно и Джо Кокера.

На какие песни нужно обратить внимание: на все – это же The Beatles! Но особенно на «Let it be», «Something», «Revolution», «All you need is love».

«Отверженные»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Величайший бродвейский мюзикл всех времен был достоин грандиозного фильма. Вышедший в 2012 году фильм «Отверженные» и правда стал событием – его авторы сумели не только достойно перенести на экран постановку, но и отдать дань уважения великому роману Виктора Гюго, которому до этого не везло с экранизациями. Весь фильм – одна длинная песня без перерыва на диалоги, и некоторых зрителей это утомляет, но все остальные остаются очарованы классической историей, рассказанной языком музыки. В картине мощный актерский состав: всегда идеальный в мюзиклах Хью Джекман, угрожающе мрачный Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, получившая за свою роль «Оскар», сбежавшие из фильмов Бертона Хелена Бонем Картер и Саша Барон Коэн, поражающие своим вокалом Аарон Твейт и Саманта Баркс. Песни «Отверженных» пробирают до костей, а призыв подняться на баррикады вызывает немедленное желание записаться добровольцем.

На какие песни нужно обратить внимание: «Do you hear the people sing?», «One day more», «On my own», «Bring him home», «I dreamed a dream», «Red and black».

«Чем дальше в лес…»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Сказочный мюзикл, который провалился в русскоязычных странах из-за неверного позиционирования. Его рекламировали как фильм для детей, но это вовсе не так. На самом деле «Чем дальше в лес…» остроумная модернистская история для взрослых, в которой собраны персонажи классических сказок, но ведут себя они вовсе не так, как мы привыкли: Красная Шапочка тут маленькая злюка и обжора, Золушка страдает синдромом дефицита внимания и быстро утомляется жизнью в замке, Прекрасный Принц самовлюбленный эгоист, а Ведьма не такая уж и злая. Во всей этой истории скрывается глубокая мораль, а песни в фильме не прерывают повествование, а развивают его. Ведьму в фильме сыграла Мерил Стрип, а окружают ее Эмили Блант, Джеймс Корден, Анна Кендрик, Крис Пайн и другие.

На какие песни нужно обратить внимание: «No one is alone», «Agony», «Last midnight».

Автор: Наталья Мироновская