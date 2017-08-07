50 мирных жителей казнили боевики в Афганистане

Новости Афганистана. На севере Афганистана боевики казнили 50 мирных жителей. Это произошло в шиитском поселке в провинции Сари-Пуль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы не пощадили никого: ни мужчин, ни женщин, ни детей. Также были сожжены более трех десятков построек. Власти пока не могут установить, на какой из группировок лежит ответственность за нападение.

Атака на поселение началась еще 3 августа. Боевики обстреляли блокпост и около 2 суток пытались прорвать оборону, что им в итоге удалось. В ходе столкновений погибли семеро полицейских и один афганский военный.