«50 тысяч лет сохраненных жизней»: РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии подводит итоги 20-летней работы

Новости Беларуси. Белорусские наработки в области детской онкологии востребованы в мире. Об этом 11 октября шла речь в Минске. В столице прошел торжественный прием в честь 20-летия РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя два десятка лет Центр стал одним из лидеров по излечению всех видов злокачественных новообразований у детей. Сейчас там вторую жизнь получают почти 80% маленьких пациентов. В начале 90-х годов прошлого века речь шла лишь о 13%. А по выживаемости при остром лимфобластном лейкозе (это наиболее распространенный вид рака у несовершеннолетних) мы и вовсе на 8 месте в мире. Это среди 67 развитых стран. Первое место у Германии, только 12-я строчка – у США.

Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:За 20 лет мы посчитали всех пациентов, которые у нас лечились и сколько мы спасли. Выздоровление – 72%. То есть из 100 пациентов 72 излечились. Это 50 тысяч лет сохраненных жизней. Это огромный успех нашей страны.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Раньше использовали технологии лечение, пришедшие из Германии, сегодня во многих названиях протокола есть слово «Минск». Мы уже стали не просто центром, который использует технологии, которые изобретают другие, но и сами активно в этом направлении работаем.