500 тысяч доз вакцины готовы к отправке в Беларусь из Китая
Новости Беларуси. Очередная партия вакцины из Китая против COVID-19 готова к отправке в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документы на закупку 1 миллиона доз препарата уже прошли все согласования. В решении вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольств двух стран.
Планируется, что китайская сторона передаст Беларуси 500 тысяч доз вакцины и такое же количество шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. В регионы и столицу вакцина поступит после процедуры контроля качества.
Более 3 млн белорусов привились первой дозой вакцины от коронавируса
Новости Беларуси. В центре внимания остается ситуация с COVID-19. Складывающаяся в Беларуси эпидобстановка внушает осторожный оптимизм. Как сообщает Минздрав, рост заболеваемости замедлился, что позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больница в Витебске перешла к обычному режиму работы: пациентов с коронавирусом стало меньше – читайте здесь.
В Беларуси уже более 3 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19. Полный курс иммунизации прошли свыше 2 миллионов 300 тысяч.