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5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года

27.07.2017 - 12:56

Новости Беларуси. На строительном рынке – оживление. 5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года. Это на 10% больше, чем за такой же период годом ранее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего строители города сдали 370 тысяч квадратов. Четыре дома – арендные. Не обошли стороной и социальное жилье.

Денис Никитин, заместитель начальника отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Введено в эксплуатацию порядка 45 тысяч квадратных метров жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Продолжается строительство 9 жилых домов для указанной категории граждан. Это порядка 1200 квартир. Ввод в эксплуатацию всех жилых домов планируется обеспечить в текущем году.

Всего в 2017 году в Минске построят около 650 тысяч квадратных метров жилья. Многоэтажки появятся в том числе и на месте старых и аварийных домов.

5500 квартир построили в Минске с начала 2017 года

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