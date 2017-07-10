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6-классники из Марьиной Горки объяснили петербуржцам разницу между «лошадью» и «конем»

10.07.2017 - 18:55

Новости Беларуси. Два юных жителя Пуховичского района – Максим Абакунчик и Максим Манцевич – привезли диплом первой степени с Международного форума школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.Он прошел в Санкт-Петербурге, участвовали более 500 человек. Лингвистическое исследование парней из Марьиной Горки привлекает необычностью: школьники в своей работе определяли разницу между русскими словами «конь» и «лошадь».

Работали они над этой задачей целый год, и вот к каким результатам пришли.

Максим Абакунчик, учащийся средней школы № 2 города Марьина Горка:
Мы исследовали гипонимы «конь» и «лошадь» на литературном и языковом уровне. Мы изучали их словообразование, фонетику, фразеологизмы подбирали.

Мы пришли к выводу, что «лошадь» больше предназначена для работы, а «конь» участвует в войне, скачке.

Максим Манцевич, учащийся средней школы № 2 города Марьина Горка:
Мы ездили в конно-спортивную школу, сидели и изучали различные словари.

6-классники из Марьиной Горки объяснили петербуржцам разницу между «лошадью» и «конем»

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