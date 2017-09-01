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6 млрд долларов запросит Белый дом у Конгресса, чтобы начать восстановление после «Харви»

01.09.2017 - 15:05

Новости США. Белый дом запросит у Конгресса почти шесть миллиардов долларов на восстановление после урагана «Харви» – одного из самых разрушительных в истории Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего досталось Техасу. В этом штате в списках погибших уже числятся почти полсотни жителей, есть пропавшие без вести. Сложная ситуация и на затопленном химическом заводе недалеко от Хьюстона. 31 августа там прогремели два взрыва.

Взрыв на химзаводе в Хьюстоне: пострадали 10 человек

В скором времени не исключено повторение ЧП с выбросом в воздух вредных веществ. Эксперты уже говорят о том, что последствия «Харви» могут стать еще более разрушительными, чем после «Катрин» в 2005 году.

6 млрд долларов запросит Белый дом у Конгресса, чтобы начать восстановление после «Харви»

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