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60 человек, в том числе российские туристы, пострадали при взрыве склада боеприпасов в Абхазии

03.08.2017 - 10:19

Новости Абхазии. Общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составило 60 человек. Более 20 из них госпитализированы, у многих – серьезные травмы. Среди пострадавших большое количество составляют российские туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Район был эвакуирован, однако вскоре местным жителям разрешили вернуться в свои дома. Причины ЧП не сообщаются. Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия. Там определят масштабы ущерба и размер компенсаций для людей.

60 человек, в том числе российские туристы, пострадали при взрыве склада боеприпасов в Абхазии

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