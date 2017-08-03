60 человек, в том числе российские туристы, пострадали при взрыве склада боеприпасов в Абхазии

Новости Абхазии. Общее количество пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии составило 60 человек. Более 20 из них госпитализированы, у многих – серьезные травмы. Среди пострадавших большое количество составляют российские туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Район был эвакуирован, однако вскоре местным жителям разрешили вернуться в свои дома. Причины ЧП не сообщаются. Для расследования инцидента будет создана специальная комиссия. Там определят масштабы ущерба и размер компенсаций для людей.