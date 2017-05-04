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600 спортсменов из 70 стран мира: чемпионат мира по муай-тай стартует 4 мая в минском Дворце спорта

04.05.2017 - 15:02

Новости Беларуси. В чемпионате мира по муай-тай, который стартует 4 мая в минском Дворце спорта, примут участие более шестисот спортсменов из 70 стран мира. Беларусь представят 35 бойцов, 11 из которых девушки.

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
В Бангкоке когда я был в той жаркой обстановке, август, мы были третьими. В Швеции в прошлом году второе место. А здесь домашний чемпионат. Факторы такие: не такой звездный состав, как был в Бангкоке, но все-таки родные стены. Поэтому я говорю: второе, третье место.

Перед нашими ребятами, несмотря на отсутствие некоторых лидеров, стоят только самые высокие цели. Ведь Беларусь уже десять лет является одной из законодательниц мод на мировом ринге. К слову, в Таиланде назначили призовые в 30 тысяч долларов тем своим бойцам, которые смогут одолеть белорусов в финалах. Также родоначальникам муай-тай обещано 15 тысяч за успех в командном первенстве. Но хозяева ринга приложат все усилия, чтобы оставить азиатов без золотых наград.

Стефан Фокс, генеральный секретарь Международной федерации муай-тай:
Белорусские бойцы очень сильны. И это знают все. Поскольку в Беларуси через два года пройдут  ІІ Европейские игры, мы очень надеемся, что там будет представлен муай-тай.  Это станет очередной ступенькой в продвиджении нашего вида спорта в олимпийскую семью. Чем успешнее белорусы выступят на чемпионате мира в Минске, тем больше шансов попасть в программу игр 2019, а значит, у всех бойцов муай-тай есть надежда на олимпийское будущее.

Муай-тай – неолимпийский вид спорта, но в декабре 2016 года он был признан Международным олимпийским комитетом. У Международной федерации есть целый ряд концепций продвижения муай-тай в олимпийскую семью. Грядущий планетарный форум в Минске может стать важным форпостом на этом пути.

600 спортсменов из 70 стран мира: чемпионат мира по муай-тай стартует 4 мая в минском Дворце спорта

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