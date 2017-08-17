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«Она прям помолодела, минус 20 сразу лет»: за жизнью 68-летней минчанки в Instagram следят 4 тысячи человек

17.08.2017 - 09:54

Новости Беларуси. Звезда интернета. Представители старшего поколения покоряют всемирную сеть. 68-летняя минчанка стала блогером. Новости и фотографии нескучной жизни на пенсии заинтересовали уже 4000 подписчиков популярной социальной сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одно время серьезные проблемы со здоровьем сказались на эмоциональном состоянии Татьяны Петровны. Родные пытались помочь бабушке избавиться от депрессии, подарили на день рождения планшет и даже создали аккаунт в социальной сети. Видео ее обычной жизни стали стремительно набирать популярность. Сегодня на странице бабушки-блогера уже 4 тысячи подписчиков. 

Татьяна Загнетова, пенсионер-блогер:
Я вошла в сеть и посмотрела, сколько много всего интересного. Любой вопрос могу узнать, посмотрела, как живут люди талантливые, красивые. Читала интервью со многими. Потом внучка мне предложила – давай тебя снимем. Мы сняли, выбросили в интернет. Я ж никогда не думала, что будет такой бум.

Татьяна Петровна называет себя «обычной бабулей на пенсии», любит вышивать и коллекционирует антикварные фарфоровые статуэтки. А популярность в социальной сети не вызывала звездной болезни. Говорит: «Блогерство дает много энергии и положительных эмоций».

Валентина Загнетова, внучка:
Научила ее пользоваться, и она освоила очень хорошо эту технику. Мы снимаем смешные видео. Ей очень нравится, она прям помолодела, минус 20 сразу лет. Чтобы стать блогером, нужно желание, фантазия, и если ты бабушка, то любящие родственники, которые помогут в этом реализоваться.

Видео и фотографий в интернет-профиле бабушки Тани немало. Где-то блогер танцует под модный хит, а где-то занимается спортом и дает мудрые советы. Жизнь пенсионерки из Минска интересна подписчикам из разных стран. Ее уже пригласили на съемки известных российских и украинских телешоу. 

Блогер уверена: в любом возрасте жизнь может быть насыщенной и яркой. Она никогда не унывает и показывает позитивный пример не только для пожилых людей.

68-летняя минчанка стала блогером
Пенсионерка из Минска стала блогером
Фото. Пенсионерка из Минска стала блогером
Пенсионерка из Минска стала блогером
Фото. Пенсионерка из Минска стала блогером
Пенсионерка из Минска стала блогером
Фото. Пенсионерка из Минска стала блогером

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