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7 и 8 июля проспект Победителей будет перекрыт из-за международных соревнований велосипедистов

06.07.2017 - 21:01

Новости Беларуси. Дорогу велосипедистам. 7 и 8 июля во время проведения международных соревнований по велоспорту на шоссе изменится работа общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В пятницу с 11:00 и до 15:00 в столице будет приостановлено движение пассажирского транспорта по проспекту Победителей.

В субботу «кирпичей» будет гораздо больше: с 12:30 до 13:30 будет закрыт проспект Победителей на участке от улицы Немиги до проспекта Машерова. С 13:30 до 18:00 ограничат движение по проспекту Победителей на участке от улицы Немиги до улицы Ратомской. Это так же повлияет на движение общественного транспорта.

7 и 8 июля проспект Победителей будет перекрыт из-за международных соревнований велосипедистов

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