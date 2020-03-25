«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские учёные
Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Владимирович, вот Вы у нас – разработчик белорусского электромобиля. Конкретно – какие перспективы, как он может и должен выглядеть, как Вам видится развитие в серию?
Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
Мы сейчас, как институт, ведём два направления. Действительно, один, как Вы сказали, полностью белорусский электромобиль. Что такое автомобиль – давайте издалека.
Игорь Марзалюк:
Автомобиль должен двигаться. А всё остальное – антураж.
Александр Белевич:
В этот антураж, вложение в технологическую подготовку к производству этого антуража, а именно – кузов, то есть это миллионы, сотни миллионов долларов, на самом деле. То есть чтобы создать традиционный полностью белорусский электромобиль – это даже не сотни, это ближе, наверное, к миллиарду. И, соответственно, мы идём сейчас двумя путями.
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Игорь Марзалюк:
А какая тогда конечная цена для потребителя будет?
Александр Белевич:
А тут зависит от серии. Поэтому западные автопроизводители – они не рассматривают серию там даже в 10 тысяч – это не серия для легкового автомобиля. Это сотни тысяч, для того чтобы машина окупилась. И миллионы. У нас, к сожалению, такого рынка внутри Беларуси, даже и с Россией, как бы, нет. И в связи с этим мы видим два пути.
С одной стороны – это кооперация с производителем автомобилей, а именно в части установки туда своих компонентов электрической установки, которые составляют вот эту инновационную, что ли, составляющую этого автомобиля. И в них сконцентрирована наибольшая добавочная стоимость именно по производству. А второй путь – это создание мелкосерийного производства – так называемых каркасно-панельных автомобилей. То есть это рамно-трубчатые конструкции, сваренные между собой с пластиковыми корпусами. То есть это какие-то лёгкие, малые автомобили. В основном – это развозной транспорт какой-то, малотехнологический.
Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
Но всё равно – коммерческий транспорт, не личный. Поэтому перспектива в нашей стране, всё-таки, коммерческого электрического транспорта, его разработки и производство. Не личного транспорта, потому что, к сожалению, если мы на Geely в ближайшее время не организуем производство, то других вариантов не сильно много.
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Александр Белевич:
И опять же легковой, поиск по созданию легкового автомобиля, правильно Олег Витальевич говорит, что мы сконцентрировали именно на коммерческий сегмент. Именно это на 7-местный минивэн, дальше идёт грузовик на его базе, мини-грузовичок. То есть тоже на базе минивэна, просто в грузовом исполнении.
«Борьба между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем будет продолжаться». 3 мнения о будущем транспорта
Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
На сегодняшний день есть традиционные автомобили и развивается рынок электромобилей. Будет ли углубляться конкуренция между электротранспортом и бензиновым, скажем так, транспортом? Либо каждый из этих видов транспорта просто займёт свою нишу, и один другому не конкурент?
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Я думаю, что, всё-таки, борьба между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем будет продолжаться. Потому что если говорить о перспективах, то рынки говорят стран, что откажутся к 2030, 2040, 2050 году или как-то доведут какой-то процент. И то это будет где-то процентов 30, по-моему. Заявления такие. Поэтому борьба ещё будет. Энергоресурсы в данном случае пока ещё добывают, а вот то, что касается электротранспорта, он будет занимать свою нишу. Но борьба ещё будет.
«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские учёные
Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
Я считаю, безусловно. На сегодняшний день яркий пример – электробус, который вытесняет из города автобус. И так будет с коммунальной техникой – следующий шаг, моё видение. И дальше-дальше.
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Александр Гранковский, заместителем председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Думаю, здесь надо вопрос разбить на несколько составляющих. Это в отношении легкового транспорта, в отношении пассажирского транспорта и в отношении грузового транспорта. Как я вижу, динамика, конечно, будет присутствовать всё большим насыщением рынка электромобилей. Хотя всё равно будут присутствовать автомобили традиционные, с двигателем внутреннего сгорания ещё долго и долго. И об этом говорят, что ведущие производители мировые ведут параллельно работы. Они не сворачивают работы по разработке новых двигателей внутреннего сгорания с новыми характеристиками, соответственно, по экономичности, по экологии. Поэтому ещё этот вопрос мы, наверное, себе задаём, но ответа, как такового, мы на него не видим.
Что касается пассажирского транспорта, то здесь чёткая тенденция на то, что в крупных мегаполисах, в крупных городах, безусловно, решение экологического вопроса стоит на первом уровне. Потому что здоровье граждан, здоровье населения – это первичный момент в работе всех. Соответственно, решение загазованности – и оно решается только путём перевода всего городского транспорта на электротягу. Но это речь идёт не только о том, что мы будем применять только электробусы. Ведь электротранспорт – это и троллейбусы, это и трамваи, это и метро. Поэтому, естественно, будущее за электротранспортом.
А что касается производства грузовой техники, думаю, не скоро ещё там появится, всё-таки. Будут некие разработки, они ведутся и сейчас. Но то, что они будут занимать какую-то нишу, я не готов спрогнозировать сейчас. Поэтому там будут, в основном, автомобили с двигателем внутреннего сгорания.