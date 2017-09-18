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Ураган в Румынии: 10 человек погибли, 70, в том числе и дети, травмированы

18.09.2017 - 12:14

Новости Румынии. Около 10 человек стали жертвами непогоды на западе Румынии. Еще 70, среди которых дети, получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые пострадавшие до сих пор остаются в больницах.

Шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду валил деревья и срывал кровли домов. Из-за непогоды многие дороги заблокированы, населенные пункты остаются без света.

Как сообщают местные СМИ, предупреждения о стихии не было.

По прогнозам синоптиков были дожди. Экстренные службы рекомендуют жителям Румынии не покидать свои дома. По сообщениям синоптиков ураган сейчас движется в сторону Украины.

70 человек, в том числе и дети, травмированы, 10 погибли: ураган в РумынииУраган в Румынии: 10 человек погибли, 70, в том числе и дети, травмированы

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